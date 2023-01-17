Развитие сетей: МегаФон ускорил интернет LTE в аэропорту Йошкар-Олы

MForum.ru
17.01.2023,
Оператор МегаФон сообщает, что после установки новой базовой станции 4G/LTE в поселке Аэропорт Йошкар-Олы, на всей территории аэропорта республики обеспечивается возможность мобильного доступа к интернету со скоростью до 100 Мбит/с.
«Аэропорт Йошкар-Олы развивается и становится привлекательнее для туристов. Уже идет строительство нового аэровокзального комплекса, планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы. Современная телеком-инфраструктура также делает авиауслуги более комфортными. Теперь путешественники могут пользоваться необходимыми сервисами по прилету и в ожидании рейса — вызвать такси, завершить рабочие вопросы, пообщаться с близкими по видеосвязи», — рассказал Алексей Кошкин, директор МегаФона в Марий Эл.
Возможность подключения к мобильному интернету в аэропорту весьма востребована, передачей данных пользуются не только сотрудники аэропорта и пассажиры, но и жители поселка и прилегающих дачных массивов. За последний месяц по данным оператора, пассажиры прокачали порядка 3 ТБ данных. Также абоненты МегаФона проговорили с 16 декабря по 16 января более 20 тысяч минут.
Система геоаналитики показывает, что чаще других в онлайн с этой территории выходили туристы и командированные из Санкт-Петербурга, Кировской, Вологодской областей, республики Татарстан и Москвы. Основные профили пользования - просмотр видео в соцсетях и переписка в мессенджерах. Немалый объем трафика пришелся также на онлайн-кинотеатры.
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теги: МегаФон развитие сетей Марий Эл
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