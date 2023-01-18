Развитие сетей: МегаФон продолжает развивать сеть в Приморье - Мирный и Барабаш

MForum.ru
18.01.2023,
МегаФон сообщает о запуске новых базовых станций в поселке Мирный и в селе Барабаш Приморского края.
Барабаш – крупнейшее село в Хасанском районе, в нем живут около 2300 человек. Оно окружено территорией национального парка «Земля леопарда», имеющего особый режимный статус. Кроме того, через село проходит автомобильная трасса Раздольное – Хасан.
Поселок Мирный, с населением всего около 100 человек, является ближайшим пригородом Владивостока, и в нем расположены загородные дома и дачные сообщества владивостокцев. Также через поселок проходит федеральная трасса «Уссури».
«В период новогодних праздников наши инженеры продолжали работы по строительству и модернизации инфраструктуры в крае. Наличие стабильной связи и мобильного интернета важно не только для сельчан, оно является важным условием комфортной и безопасной поездки. В летний период трасса “Уссури” становится самой востребованной для передвижения на Дальнем Востоке, передача данных на этом направлении только за последний год увеличилась на 30%», – сказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.
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теги: МегаФон развитие сетей Приморский край
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