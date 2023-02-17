Развитие сетей: Вымпелком перешел на систему выявления ошибок на сети на базе предиктивных алгоритмов

MForum.ru
17.02.2023,
В этом году билайн перешел на автоматизированное выявление ошибок сети на основе алгоритмов системы "Виртуальный эксперт по качеству". С начала года система выявила около 3.5 тысяч проблем, которые могут негативно влиять на качество абонентского опыта.
Из этих 3.5 тысяч порядка 1.5 тысяч были известны и ранее, а вот еще 2 тысячи - выявлены впервые. В основном они локализованы в транспортной сети и могли бы вызывать недовольство абонентов, увеличивая количество обращений в службу поддержки.
Алексей Казаев, директор по эксплуатации сети в билайне:
«Около 70% всех выявленных проблем опередили жалобы абонентов более чем на 2 дня, еще 30% — обозначались день в день, либо с опережением на сутки. Около 60% проблем, которые прогнозировались алгоритмами нашей системы, были решены до поступления абонентских жалоб. Оставшаяся часть переросла в локальные ошибки и сопровождалась клиентскими обращениями, которые были обработаны в приоритетном порядке».
Система "Виртуальный эксперт по качеству" ведет автоматический мониторинг за работой сети, фиксирует возможные отклонения от нормы, информирует о них соответствующих специалистов и контролирует процесс устранения. Система прогнозирует количество обращений от клиентов по тому или иному инциденту, что позволяет минимизировать его влияние на качество работы сети и клиентского опыта.
Объем выявленных проблем лежим в основе оценки "уровня здоровья" сети билайн, которая выставляется как для всей сети в целом, так и для любого филиала. Система анализирует за каждым из сотен тысяч элементов сети, автоматически выявляет все проблемные BS, классифицирует их по типам влияния на абонентских сервис, группирует объекты с единой проблемой. В основе прогнозов числа обращений клиентов - история сопоставления проблем и жалоб за предыдущий год.
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теги: Вымпелком билайн автоматизация контроль качества сети качество услуг предиктивные алгоритмы искусственный интеллект машинное обучение
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