Развитие сетей: МТС обеспечила LTE покрытие на еще одном спортивном объекте - "Сибирь-Арене" Новосибирска

22.02.2023, MForum.ru

МТС запустила сеть LTE на многофункциональной "Сибирь-Арене" в Новосибирске. Сооружение площадью 72 тыс. кв. м вмещает более 10 тысяч человек. Тем не менее, даже с полной загрузкой, МТС обещает скорости до 100 Мбит/c и более. Доступом к мобильному интернету смогут пользоваться не только посетители, организаторы мероприятий смогут подключать онлайн-кассы, использовать умную видеоаналитику и интерактивные информационные панели, а также вести анализ посещаемости с использованием методов Big Data.

«Новосибирск – город хоккея, и новая арена станет площадкой для соревнований международного уровня. Спортивные объекты – одни из самых сложных при организации систем связи: во время соревнований многие болельщики ведут прямые трансляции, в результате чего нагрузка на сеть может вырастать десятикратно. В «Сибирь-Арена» уже прошел первый тестовый матч и сеть МТС показала качественную работу мобильных сервисов при полных трибунах», – сказал технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.

Оператор, к сожалению, не сообщает технические детали проекта, в частности: какое решение было использовано для обеспечения услуг связи, какие частотные диапазоны и полосы, сколько антенн и базовых станций. Является ли МТС основным провайдером решения для комплекса, инфраструктурой которого смогут пользоваться другие операторы? Все это было бы интересно узнать о проекте.

В целом нетрудно заметить, что МТС активно развивает свои услуги в Новосибирске и области. В 2022 году, в частности, запущена поддержка интерактивного ТВ в Новосибирске и Бердске, расширен охват гигабитной сети фиксированного доступа в Новосибирске еще на более 11 тысяч домохозяйств, приходит гигабитный интернет в садоводства Новосибирской области, подключены малонаселенные пункты, например, Кайлы и Шагалка, ускорен мобильный доступ в ряде ТРЦ, например, в ТРЦ "Аура". В 2023 году покрытие МТС LTE получил новый терминал Толмачово, улучшено покрытие на территории Новосибирского зоопарка - доступны скорости до 150 Мбит/с. Подробнее о ситуации с развитием сетей в Новосибирске и области - читайте здесь.

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теги: развитие сетей Новосибирск МТС спортивные сооружения

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