Развитие сетей: МТС обеспечила LTE покрытие на еще одном спортивном объекте - "Сибирь-Арене" Новосибирска

MForum.ru
22.02.2023,
МТС запустила сеть LTE на многофункциональной "Сибирь-Арене" в Новосибирске. Сооружение площадью 72 тыс. кв. м вмещает более 10 тысяч человек. Тем не менее, даже с полной загрузкой, МТС обещает скорости до 100 Мбит/c и более. Доступом к мобильному интернету смогут пользоваться не только посетители, организаторы мероприятий смогут подключать онлайн-кассы, использовать умную видеоаналитику и интерактивные информационные панели, а также вести анализ посещаемости с использованием методов Big Data.
«Новосибирск – город хоккея, и новая арена станет площадкой для соревнований международного уровня. Спортивные объекты – одни из самых сложных при организации систем связи: во время соревнований многие болельщики ведут прямые трансляции, в результате чего нагрузка на сеть может вырастать десятикратно. В «Сибирь-Арена» уже прошел первый тестовый матч и сеть МТС показала качественную работу мобильных сервисов при полных трибунах», – сказал технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.
Оператор, к сожалению, не сообщает технические детали проекта, в частности: какое решение было использовано для обеспечения услуг связи, какие частотные диапазоны и полосы, сколько антенн и базовых станций. Является ли МТС основным провайдером решения для комплекса, инфраструктурой которого смогут пользоваться другие операторы? Все это было бы интересно узнать о проекте.
В целом нетрудно заметить, что МТС активно развивает свои услуги в Новосибирске и области. В 2022 году, в частности, запущена поддержка интерактивного ТВ в Новосибирске и Бердске, расширен охват гигабитной сети фиксированного доступа в Новосибирске еще на более 11 тысяч домохозяйств, приходит гигабитный интернет в садоводства Новосибирской области, подключены малонаселенные пункты, например, Кайлы и Шагалка, ускорен мобильный доступ в ряде ТРЦ, например, в ТРЦ "Аура". В 2023 году покрытие МТС LTE получил новый терминал Толмачово, улучшено покрытие на территории Новосибирского зоопарка - доступны скорости до 150 Мбит/с. Подробнее о ситуации с развитием сетей в Новосибирске и области - читайте здесь.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Новосибирск МТС спортивные сооружения
--
Публикации по теме:
13.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон развернул indoor-решение для "Новосибирск Арены" / MForum.ru
27.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон рассказывает об улучшении связи в Новосибирске / MForum.ru
11.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС обеспечила покрытием 4G/LTE железную дорогу от Новосибирска до Барнаула / MForum.ru
27.01. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть в Новосибирске до 5G-ready / MForum.ru
03.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС улучшила зону покрытия LTE вдоль железной дороги на участке Новосибирск - Черепаново / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Vivo X Fold 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Poco C55 с Helio G85 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Black Shark 6 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Vivo V27e / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии vivo V27 представляет 1 марта / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Бюджетный планшет HTC A102 получит 11-дюймовый дисплей, чипсет MediaTek и Android 12 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились изображения Redmi A2 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y56 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Появились некоторые спецификации Oppo Reno 10 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: В Индии готовится анонс Poco C55 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: ZTE тизерит анонс Nubia Pad 3D Launching 28 февраля на MWC 2023 / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 на Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Magic5 Lite на Snapdragon 695 / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Nokia X30 5G представлен в Индии / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 40 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lava Agni 2 5G / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: В работе Realme GT Neo 5 SE на чипсете Snapdragon 7+ Gen 1 / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Meizu 20 Pro замечен на рендерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Nokia G22 готовится к анонсу / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: В сети появились спецификации OnePlus Nord 3 / MForum.ru