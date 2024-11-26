Развитие сетей: МегаФон в Новосибирской области: Майский и Чернаки получили голосовую связь и интернет

26.11.2024, MForum.ru

МегаФон развернул телеком-оборудование в селе Чернаки Красноозерского района и в поселке Майское Коченевского района, малых населенных пунктах Новосибирской области,

До захода МегаФона в Чернаки, здесь не было мобильной связи. Сеть развернута в "среднечастотном диапазоне" (1800 или 2100 МГц). В Майском связь была, но неустойчивая, так как обеспечивалась базовой станцией в деревне Козлово по соседству.

«Уже не первый год мы концентрируемся на развитии сети не только в крупных городах: Новосибирск, Бердск, Искитим, но и активно развиваем сеть в малых населенных пунктах. В 2024-ом три четверти плана по строительству базовых станций – это локации в районах области. Ощутимое улучшение покрытия и качества сети уже могут почувствовать абоненты в Тогучинском, Куйбышевском, Коченёвском, Мошковском, Ордынском, Краснозёрском районах региона. В поселках, где построены базовые станции, проживает всего 200 - 400 жителей, но они тоже должны иметь возможность звонить в любое время и пользоваться интернетом, не быть оторванными от мира», – отметил директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.

Установка телеком-объектов в малых населенных пунктах проходит в рамках госпрограммы "Цифровая трансформация Новосибирской области" в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

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теги: МегаФон развитие сетей Новосибирская область

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