Развитие сетей: МегаФон в Новосибирске - мобильный интернет стал быстрее в левобережных Ленинском и Кировском районах

MForum.ru
31.05.2024,
МегаФон сообщает о развернутом дополнительном оборудовании в густонаселенных локациях Ленинского и Кировского районов Новосибирска. По результатам замеров, на которые ссылается оператор, максимальные скорости передачи данных на новых телеком-объектах могут достигать 100 Мбит/с.
Улучшенное качество мобильного интернета стало доступно не только жителям многоквартирных и частных домов – в зоне действия построенных базовых станций находятся объекты социальной инфраструктуры: магазины, школы, детские сады, банки, гипермаркет «Гигант», Новосибирская областная больница, Перинатальный центр и так далее.
Развитие инфраструктуры в Новосибирске также расширило возможности звонков с использованием технологии VoLTE.
«В Новосибирске постоянно увеличивается нагрузка на сеть — город активно прирастает жилыми комплексами и микрорайонами, множится количество абонентов. Чтобы все они получали услуги в максимальном качестве, мы стараемся в приоритетном порядке улучшать качество сотовой связи в густонаселенных локациях и местах с повышенной абонентской активностью. Так, благодаря последней модернизации, новый уровень связи получили более 500 тысяч новосибирцев», – рассказал директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.
Ранее, в 2022 году МегаФон сообщал, что построил и запустил дополнительные базовые станции 4G/LTE в трех районах города: Советском, Первомайском и Новосибирском. В частности, по данным оператора покрытие улучшено на улицах Приморская, Кубовая, Подъемная, а также в пригороде столицы области – СНТ «Тополь».
В 2023 году оператор запустил inddor-решение в "Новосибирск-арене".
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теги: Мегафон развитие сетей Новосибирск Новосибирская область
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