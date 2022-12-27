Развитие сетей: МегаФон рассказывает об улучшении связи в Новосибирске

27.12.2022, MForum.ru

Мегафон сообщает, что построил и запустил дополнительные базовые станции 4G/LTE в трех районах городах: Советском, Первомайском и Новосибирском. В частности, по данным оператора покрытие улучшено на улицах Приморская, Кубовая, Подъемная, а также в пригороде столицы области – СНТ «Тополь».

По данным оператора, новосибирцы в перечисленных локациях получили возможность пользоваться мобильным интернетом со средними скоростями около 50 Мбит/с. Расширение емкости сети позволит обслуживать одновременно больше абонентов без снижения качества услуг.

«Сейчас при планировании строительства новых объектов связи мы активно используем технологии big data, исследуем и прогнозируем активность абонентов и заранее готовим телеком-инфраструктуру к повышенной нагрузке. Видя растущий спрос на услуги связи в отдельных микрорайонах города, наши инженеры запустили здесь новые базовые станции 4G. Благодаря этому тысячи абонентов МегаФона в Новосибирской области встретят Новый год с новым качеством голосовой связи и мобильного интернета», — комментирует Денис Трофимчук, директор МегаФона в Новосибирской области.

С начала 2022 года МегаФон модернизировал и построил новые базовые станции 4G более чем в 500 населенных пунктах области. Улучшена работа сети в Новосибирске, Искитиме, Бердске, Оби. Также проведена модернизация сети в небольших селах и деревнях, включая Троицкое, Быстровку, Прокудское, Филино, Яркуль и другие.

пресс-релиз Мегафон

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теги: Мегафон развитие сетей Новосибирск Новосибирская область