Развитие сетей: МегаФон развернул indoor-решение для "Новосибирск Арены"

13.02.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает, что запустил indoor покрытие в помещениях "Новосибирск Арены", ледового дворца спорта. За счет объединения многих секторов базовой станции, обеспечивается доступ к интернету на скорости до 200 Мбит/с, емкость системы рассчитана на заполняемость дворца вплоть до 12 тысяч человек.

К системе мобильной связи, развернутой на объекте, подключено более 250 антенн для чего проложено более 20 км коаксиального кабеля. Покрытие обеспечено не только на трибунах, но и во всех коридорах, служебных и тренировочных помещениях. Общий вес размещенного оборудования превышает 10 тонн.

«Новая многофункциональная ледовая арена – важный объект не только для Новосибирской области, это одна из самых больших спортивных площадок в Сибири. Поэтому вопрос обеспечения его связью имеет особую важность, наши специалисты координировали действия по строительству телеком-инфраструктуры на всех этапах. МегаФон – давний и надежный партнер правительства Новосибирской области. Он выступил якорным оператором и предложил такое техническое решение, которое позволит всем сотовым операторам подключить свое оборудование к системе и обеспечить устойчивым сигналом своих пользователей внутри арены. Емкости сети будет вполне достаточно, чтобы качественная голосовая связь и мобильный интернет были одновременно у тысяч зрителей», – комментирует министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

«Для современных спортивных объектов качественная мобильная сеть – важнейшая составляющая инфраструктуры. От нее зависит не только настроение зрителей, которые получают возможность мгновенно делиться своими эмоциями в соцсетях, но и эффективная работа множества поддерживающих функций – от систем безопасности до банковских терминалов. Мы гордимся участием в этом проекте, где наши инженеры применили уникальный опыт, наработанный МегаФоном на крупнейших спортивных событиях мирового уровня. Надеемся, что запланированный финал первенства Юниорской хоккейной лиги пройдет на высшем уровне, в том числе и благодаря высокоскоростному 4G-интернету», – отметил директор МегаФона в Новосибирске Денис Трофимчук.

Для МегаФон это далеко не первое спортивное сооружение, где оператор размещает специализированное решение для обеспечения indoor-связи и подключения к интернету. Так, в 2022 году МегаФон обеспечил своим решением LTE "ЛокомотивАрену", также был завершен первый этап модернизации сети в аэропорту Толмачёво.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Новосибирск indoor спортивные сооружения

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