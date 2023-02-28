Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть в Люберцах

MForum.ru
28.02.2023,
Люберцы - самый плотно населенный город Московской области. Обслуживание трафика здесь создает немалый вызов для оператора. В МегаФон реализовали программу улучшения качества работы сети в городе, на треть нарастив пропускную способность сети.
Для этого была задействована под сеть LTE дополнительная полоса в диапазоне 2600 МГц, на некоторых действующих базовых станциях были сменены антенны - на обладающие более широкой диаграммой направленности, чтобы лучше охватить жилой массив, в частности, чтобы обеспечить покрытие в том числе на высоких этажах.
В 2022 году в Люберцах продолжалось активное жилищное строительство, за год было продано больше квартир, чем в любом другом городе Московской области. Новые дома обеспечивались покрытием прежде всего за счет LTE 1800, сигналы в этом диапазоне лучше проникают через железобетон.
Выбор мест развертывания дополнительного радиооборудования проводился с учетом инструментов big data, которые показывали не только реальную загрузку, но и прогноз с учетом строительства. Дополнительные базовые станции построены в микрорайонах Красная Горка, Городок А, а также в районах улиц Зелёная, 8 марта и Весенняя.
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теги: развитие сетей Московская область Люберцы МегаФон LTE2600 LTE1800
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