Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть в Люберцах

28.02.2023, MForum.ru

Люберцы - самый плотно населенный город Московской области. Обслуживание трафика здесь создает немалый вызов для оператора. В МегаФон реализовали программу улучшения качества работы сети в городе, на треть нарастив пропускную способность сети.

Для этого была задействована под сеть LTE дополнительная полоса в диапазоне 2600 МГц, на некоторых действующих базовых станциях были сменены антенны - на обладающие более широкой диаграммой направленности, чтобы лучше охватить жилой массив, в частности, чтобы обеспечить покрытие в том числе на высоких этажах.

В 2022 году в Люберцах продолжалось активное жилищное строительство, за год было продано больше квартир, чем в любом другом городе Московской области. Новые дома обеспечивались покрытием прежде всего за счет LTE 1800, сигналы в этом диапазоне лучше проникают через железобетон.

Выбор мест развертывания дополнительного радиооборудования проводился с учетом инструментов big data, которые показывали не только реальную загрузку, но и прогноз с учетом строительства. Дополнительные базовые станции построены в микрорайонах Красная Горка, Городок А, а также в районах улиц Зелёная, 8 марта и Весенняя.

пресс-релиз МегаФон

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теги: развитие сетей Московская область Люберцы МегаФон LTE2600 LTE1800

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