Платформы: МТС Маркетолог теперь и в мобильной версии

MForum.ru
02.03.2023,
МТС сообщает о запуске мобильной версии рекламной платформы МТС Маркетолог. С ее помощью можно запускать рекламу со смартфонов. В новую версию добавлены рекомендации по таргетингу и примеры "продающих текстов" для различных видов бизнеса: от ресторана и салона красоты до автомастерской.
Создатели платформы адресуют ее малому и среднему бизнесу, ИП и самозанятым. В версии для использования с мобильных устройств МТС Маркетолога представлены рекомендации для таргетинга для 115 различных видов бизнеса, а кроме того, текстовые шаблоны для рекламных и сервисных рассылок, подобранные с использованием Big Data МТС и эффективных рекламных кампаний клиентов платформы. В итоге, ожидается, что пользователи платформы смогут настроить новую кампанию буквально за несколько минут.
Мобильная версия позволяет запускать таргетированные SMS и MMS-рассылки (кто-то еще помнит, что такое MMS)? В будущем клиентам станут доступны RCS-рассылки, таргетированный обзвон и другие инструменты, привычные пользователям десктопной версии.
Для запуска кампании достаточно зайти в ЛК МТС Маркетолога со смартфона под iOS или под Android из любого браузера. Если в процессе настройки компании пользователь выйдет из окна браузера, промежуточные действия сохранятся.
«МТС Маркетолог – ключевой продукт AdTech-направления МТС для малого и среднего бизнеса. За прошлый год количество наших клиентов в этом сегменте выросло почти в 1,5 раза, при этом 45% пользователей регулярно заходят на наш сайт со смартфонов. Именно для этой аудитории мы разработали мобильную версию сервиса, в которой сделали процесс настройки рекламы проще, удобнее и быстрее. Если ценность десктопной версии в том, чтобы самостоятельно тестировать различные гипотезы по креативам и сегментам, то в мобильной версии мы упростили клиентский путь для тех, кому это необходимо. Сервис рекомендует пользователю шаблоны текстов, которые с большой долей вероятности принесут лиды, а также подсказывает аудитории, которым может быть интересно предложение компании. Всё это позволяет любому предпринимателю или маркетологу, даже без соответствующего опыта, с первого раза запустить эффективную рекламу без лишних усилий», - отметил руководитель центра продуктов digital-рекламы и информирования МТС Владимир Фарафонов.
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теги: МТС рекламные платформы маркетинг реклама МТС Маркетолог
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