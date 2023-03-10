Развитие сетей: МТС продолжает развивать сеть в Омской области - мобильный интернет ускорили в Тюкалинске

MForum.ru
10.03.2023,
МТС сообщает о модернизации сети LTE в одном из старейших городов Сибири - Тюкалинске. После проведенных работ на всей территории города, по данным оператора, мобильный интернет доступен на скоростях до 100 Мбит/с.
«Последние несколько лет мы активно развиваем сеть не только в крупных городах и районных центрах, но и в тех местах, куда омичи приезжают отдыхать. В конце прошлого года мы на четверть «разогнали» интернет в Таре и обеспечили связью озеро Кадал, а сейчас улучшили связь еще в одном излюбленном месте отдыха омичей – городе Тюкалинске. Мы хотим, чтобы туристы могли без труда пользоваться навигаторами, онлайн-гидами и социальными сетями. В то же время горожане смогут еще комфортнее пользоваться различными цифровыми сервисами – от госуслуг и дистанционной записи к врачам до онлайн-кинотеатров и платформ для удаленной работы», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
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теги: развитие сетей МТС Омская область
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