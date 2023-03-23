Анонсы: В России начались продажи Honor X7a

MForum.ru
23.03.2023,
На российском рынке появился смартфон Honor X7a. Новинка представляет собой аппарат с емкой АКБ, большим объемом встроенной памяти и 6,74-дюймовым дисплеем разрешением 1600x720 точек и частотой обновления 90 Гц.
Основа аппаратной платформы Honor X7a - MediaTek Helio G37, дополненный 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Тыловая камера представлен конфигурацией из 50 Мп основного модуля и трех вспомогательных сенсоров разрешением 2 Мп. Фронтальная камера – 8 Мп.
Емкость АКБ Honor X7a – 5330 мАч с быстрой зарядкой Honor SuperCharge мощностью 22,5 Вт. В программной части - Android 12 с фирменной оболочкой.
Базовая цена новинки – 15 990 рублей, но до 6 апреля Honor X7a можно приобрести за 12 990, при это в подарок идут TWS-наушники Honor Choice Earbuds X3 Lite. Honor X7a доступен во всех крупных сетевых магазинах электроники и маркетплейсах, включая «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «МегаФон», Ozon и Wildberries.
© Антон Печеровый,
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