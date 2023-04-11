Развитие сетей: МТС ускорила мобильный интернет на всех железнодорожных вокзалах Москвы

MForum.ru
11.04.2023,
МТС завершила модернизацию сети мобильной связи на 9 железнодорожных вокзалах Москвы, по данным оператора средняя скорость мобильного доступа к интернету выросла в 1.5 раза до 100 Мбит/с.
Для улучшения качества услуг МТС установила внутренние базовые станции в зданиях 7 московских железнодорожных вокзалов: Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Ленинградского, Павелецкого и Рижского. Кроме того, на Рижском и Савеловском вокзалах сеть была оптимизирована за счет агрегации частот LTE. По данным оператора, это позволило удвоить емкость сети в общественных зонах вокзалов: в залах ожидания, кассовых зонах, фудкортах и так далее.
В 2022 пассажиропоток через столичные вокзалы оценивается более, чем 130 млн человек. Мобильным интернетом пользовались около 96% пассажиров, среднее время пребывания на вокзале - 15 минут.
«Каждый железнодорожный московский вокзал – это своеобразный город в городе, где постоянно растет потребность в качественной связи и скоростном интернете. Учитывая это, мы улучшаем связь на вокзалах и станциях, а также на всей транспортной инфраструктуре города. Для этого МТС обновляет оборудование и внедряет передовые технологии, чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться услугами связи и различными цифровыми сервисами», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.
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теги: МТС развитие сети Московский регион Москва
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