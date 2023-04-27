Развитие сетей: ВымпелКом ускорил мобильный интернет в Ставрополье

27.04.2023, MForum.ru

Оператор билайн сообщает, что мобильный интернет стал быстрее в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Минводах. Была проведена значительная работа, в частности, рефарминг диапазона 2100 МГц более чем на 200 базовых станциях. По заявлению оператора, это позволило добиться роста скоростей, доступных абонентам, примерно в 1.5 раза.

Директор Ставропольского отделения билайн Анатолий Загорулько:

«Популярность курортов Кавказских Минеральных Вод растет - туристический поток за последние 5 лет, как известно, увеличился в 2,5 раза. Мы не только нарастили покрытие, построив базовые станции в Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, но и более эффективно используем доступный частотный спектр. Мобильный интернет значительно ускорился, и наши клиенты, в том числе отдыхающие из других регионов, могут быстрее скачивать и отправлять фото и видео, пользоваться любыми онлайн сервисами. В ближайшее время мы планируем провести рефарминг в Буденновске, Невинномысске, Георгиевске и других населенных пунктах края».

В модернизацию инфраструктуры сети оператор за последние 2 года вложил около 1.8 млрд рублей. В регионе запущена поддержка технологий VoLTE и VoWiFi.

пресс-релиз билайн

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей билайн Вымпелком Ставропольский край

--