Развитие сетей: ВымпелКом ускорил мобильный интернет в Ставрополье

MForum.ru
27.04.2023,
Оператор билайн сообщает, что мобильный интернет стал быстрее в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Минводах. Была проведена значительная работа, в частности, рефарминг диапазона 2100 МГц более чем на 200 базовых станциях. По заявлению оператора, это позволило добиться роста скоростей, доступных абонентам, примерно в 1.5 раза.
Директор Ставропольского отделения билайн Анатолий Загорулько:
«Популярность курортов Кавказских Минеральных Вод растет - туристический поток за последние 5 лет, как известно, увеличился в 2,5 раза. Мы не только нарастили покрытие, построив базовые станции в Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, но и более эффективно используем доступный частотный спектр. Мобильный интернет значительно ускорился, и наши клиенты, в том числе отдыхающие из других регионов, могут быстрее скачивать и отправлять фото и видео, пользоваться любыми онлайн сервисами. В ближайшее время мы планируем провести рефарминг в Буденновске, Невинномысске, Георгиевске и других населенных пунктах края».
В модернизацию инфраструктуры сети оператор за последние 2 года вложил около 1.8 млрд рублей. В регионе запущена поддержка технологий VoLTE и VoWiFi.
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теги: развитие сетей билайн Вымпелком Ставропольский край
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