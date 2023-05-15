Развитие сетей: МегаФон поставил базовую станцию на Аригольском нефтяном месторождении

MForum.ru
15.05.2023,
На Аригольском месторождении работают специалисты "Славнефть-Мегионнефтегаз". До сих пор от месторождения до ближайшей точки с покрытием сотовой сети было порядка 10 км. Теперь покрытие 2G и LTE появилось непосредственно на площадках месторождения.
«Современная телеком-инфраструктура становится неотъемлемой частью производственных объектов нефтегазовой сферы. Инженеры МегаФона имеют внушительный опыт строительства базовых станций в труднодоступных территориях Тюменского Севера. Также мы модернизируем существующие сети связи, расширяем и адаптируем их под производственные нужды предприятий. В рамках партнерских проектов МегаФон обеспечил современной связью более 15 месторождений Славнефть-Мегионнефтегаза. В их числе Чистинное, Ачимовском, Тайлаковское, расположенные в труднодоступных и отдаленных районах Югры», – отмечает директор МегаФона в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах Дмитрий Мелихов.
В целом МегаФон последовательно ведет модернизацию сети LTE на месторождениях ХМАО, например в 2022 году модернизация затронула такие месторождения как: Федоровское, Ватьёганское, Самотлорское, Ем-Ёговское, Аганское, Кетовское, Приобское, Новомолодежное, Быстринское, Южно-Ягунское, Повховское, Талинское и Южно-Сургутское. Запущен слой LTE900 МГц.
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теги: МегаФон развитие сетей ХМАО
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