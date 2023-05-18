Это интересно: Lenovo вошла в ТОП5 производителей смартфонов в Европе и Латинской Америке

18.05.2023, MForum.ru

Lenovo долгое время доминировала на мировом рынке ПК. Китайскому технологическому гиганту не повезло на рынке смартфонов. В какой-то момент Lenovo пришлось полностью прекратить производство мобильных телефонов под своей торговой маркой.

Компания сосредоточилась на бренде Motorola, который она приобрела в октябре 2014 года. И теперь, инвестиции начали окупаться, и бренд начинает набирать обороты на некоторых рынках. Отчет, опубликованный исследовательской компанией Canalys, показывает, что бренд смартфонов Lenovo в первом квартале 2023 года добился роста в ключевых регионах, таких как Европа и Латинская Америка. Компания зафиксировала самый большой рост в Латинской Америке в Бразилии, одном из пяти крупнейших рынков в мире. В Бразилии смартфоны Lenovo впервые за последние шесть лет вошли в топ-5 самых продаваемых моделей.

В Европе поставки мобильных телефонов Lenovo в первом квартале выросли на 13% в годовом исчислении, а ее рыночная доля позволило занять пятое место, что является лучшим результатом с третьего квартала 2017 года. Польша близка к двузначным цифрам. Компания также зафиксировала 10-процентный рост продаж мобильных телефонов в Румынии, Болгарии и Италии в Восточной Европе.

Во всем регионе Латинской Америки поставки мобильных телефонов Lenovo выросли на 7%, а доля рынка бренда достигла пика в 21%. Компания Lenovo продемонстрировала рост на 5% в годовом исчислении в Бразилии с долей рынка 31%. Компания также занимает второе место в Бразилии после Samsung.