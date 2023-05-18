Мессенджеры: МегаФон сообщает, что в 1q2023 объем трафика в мессенджерах вырос на 44%

MForum.ru

Мессенджеры: МегаФон сообщает, что в 1q2023 объем трафика в мессенджерах вырос на 44%

18.05.2023, MForum.ru

Речь идет о приросте объемов трафика год к году. На первом месте - Telegram, через этот канал в Омской области прошло в 2 раза больше данных, чем годом ранее. Выросло и использование этого канала для голосовой связи - на 53%.

 

 

Чтобы стык с Telegram отвечал растущему потреблению трафика, в феврале 2022 года МегаФон расширил пропускную способность канала на 40% до 1400 Гбит/с. Прежнее расширение было 10 августа 2022 года - с 400 Гбит/с до 1000 Гбит/с.

На втором месте остается WhatsApp - омичи стали чуть реже (6%) звонить через этот мессенджер, но в целом востребованность мессенджера все еще растет - рост на 17% год к году.

Третье место у Viber, который устойчиво теряет популярность - падение объема передачи данных за год составило 33%.

Объем данных, который омичи прокачали в 1q2022 - около 1,4 млн ГБ.

Развитие пользование услугами Telegram и поддержание позитивного пользовательского опыта на высоком уровне вряд ли были бы возможными, если бы МегаФон не занимался активным развитием сети. В частности, компания за последний год модернизировала и построила новые BS более чем в 90 населенных пунктах Омской области. В рамках этой работы удалось расширить покрытие, увеличить надежность сети и скорость мобильного интернета в сельской местности, областном центре и крупных городах регионе.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон мессенджеры Telegram

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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