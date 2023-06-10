Микроэлектроника: Чипы Xiaomi - компания сменила курс на безопасный, не отказываясь от собственной разработки?

10.06.2023, MForum.ru

Любопытно наблюдать за реакцией китайских производителей смартфонов на негативное отношение США к их попыткам разрабатывать собственные чипы. Американцам, очевидно, не понравились динамичное развитие китайцами направления процессоров приложений, на основе которых создаются смартфоны и другие мобильные гаджеты. В итоге имеем большие сложности с HiSilicon у Huawei. Компания вначале формально размежевалась с этой дочкой, изобразив продажу, а сейчас, похоже, готова предпринять вторую попытку, но уже с использованием китайской производственной базы.

Можно предположить, что в Oppo правильно поняли намек и не желая сталкиваться с тем, с чем столкнулась Huawei, распустили команду дочерней Oppo Zeku, которая до этого активно разрабатывала процессоры приложений. Кстати, интересно, куда пошли работать люди с таким опытом?

В Xiaomi, похоже, нашли компромиссное решение. Многие ожидали, что вслед за другими китайскими вендорами смартфонов здесь также откажутся от собственной разработки чипов. Еще в 2014 году Xiaomi создала дочернюю компанию Songguo Electronics. Вершиной деятельности которой стала анонсированная в 2017 году мобильная платформа SoC Surge S1. А далее все застопорилось, анонсов мобильной платформы Surge S2 не поступило.

Зато в 2021 году появилась другая дочка-разработчик - Shanghai Xuanjie Technolgy Co., Ltd. И за прошедшие 2 года она подала заявки уже на 12 патентов.

Вот только занимаются здесь, похоже, не процессорами приложений. В марте 2021 Xiaomi представила процессор обработки графики (ISP) Surge C1, а позднее - чипы Surge P1 и Surge G1 для управления питанием. Можно ли сделать вывод, что в Xiaomi отказались от амбиций в виде собственного процессора приложений, но сохранили собственную разработку других направлений чипов для смартфонов? Такая ситуация всех устраивает?

Поводом вспомнить о Xiaomi стала информация о том, что Shanghai Xuanjie Technology Co., Ltd. в этом году нарастила капитал почти на 30% до 1,92 млрд юаней. Об этом сообщила DigiTimesAsia. Загадкой остается, инвестировала ли в нее материнская компания или какой-то внешний инвестор. Не ясны пока что и цели таких инвестиций.

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теги: микроэлектроника Xiaomi

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