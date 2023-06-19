Анонсы: Представлен Amazfit Pop 3S с 1.96” AMOLED-дисплеем и звонками через Bluetooth

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Анонсы: Представлен Amazfit Pop 3S с 1.96” AMOLED-дисплеем и звонками через Bluetooth

19.06.2023, MForum.ru

Amazfit анонсировала новейшие умные часы в Индии — Amazfit Pop 3S. Новинка получила самый большой экран на сегодняшний день среди часов Amazfit – 1,96-дюйма.

Анонсы: Представлен Amazfit Pop 3S с 1.96” AMOLED-дисплеем и звонками через Bluetooth

Технология экрана AMOLED с функцией Always-On Display (AOD). Разрешение составляет 410 x 502 пикселей, пользователь может выбрать одни из более чем 100 циферблатов. Средняя рама изготовлена из цинкового сплава, а кнопки из нержавеющей стали.

Анонсы: Представлен Amazfit Pop 3S с 1.96” AMOLED-дисплеем и звонками через Bluetooth

Pop 3S поддерживает круглосуточный мониторинг сердечного ритма, а также отслеживание уровня кислорода в крови, стресса и сна. В активе новинки более 100 спортивных режимов и класс защиты IP68 от пыли и воды. Встроенного GPS или NFC нет, сопряжение происходит через Bluetooth LE 5.2, а благодаря встроенному динамику Pop 3S поддерживает вызовы Bluetooth через ваш телефон. Аккумулятор емкостью 300 мАч рассчитан на 12 дней обычного использования.

Анонсы: Представлен Amazfit Pop 3S с 1.96” AMOLED-дисплеем и звонками через Bluetooth

Цены на версии с силиконовым ремешком установлены в размере 3499 индийских рупий, версия с металлическим ремешком будет стоить 3999 индийских рупий. Открытые продажи на официальном сайте Amazfit и Amazon уже начались.

Анонсы: Представлен Amazfit Pop 3S с 1.96” AMOLED-дисплеем и звонками через Bluetooth

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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