MForum.ru
19.06.2023,
Amazfit анонсировала новейшие умные часы в Индии — Amazfit Pop 3S. Новинка получила самый большой экран на сегодняшний день среди часов Amazfit – 1,96-дюйма.
Технология экрана AMOLED с функцией Always-On Display (AOD). Разрешение составляет 410 x 502 пикселей, пользователь может выбрать одни из более чем 100 циферблатов. Средняя рама изготовлена из цинкового сплава, а кнопки из нержавеющей стали.
Pop 3S поддерживает круглосуточный мониторинг сердечного ритма, а также отслеживание уровня кислорода в крови, стресса и сна. В активе новинки более 100 спортивных режимов и класс защиты IP68 от пыли и воды. Встроенного GPS или NFC нет, сопряжение происходит через Bluetooth LE 5.2, а благодаря встроенному динамику Pop 3S поддерживает вызовы Bluetooth через ваш телефон. Аккумулятор емкостью 300 мАч рассчитан на 12 дней обычного использования.
Цены на версии с силиконовым ремешком установлены в размере 3499 индийских рупий, версия с металлическим ремешком будет стоить 3999 индийских рупий. Открытые продажи на официальном сайте Amazfit и Amazon уже начались.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
30.12. [Новости компаний] Розница. Тренды: В МегаФон уверены, что на Новый год в России многие будут дарить смартфоны и другие гаджеты / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: В России начали продавать TWS-наушники PowerBuds Pro / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Amazfit представила новые смарт-часы - Pop Pro и GTS 2 mini / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Zepp Z представлены официально / MForum.ru
24.01. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Honor MagicWatch 2 доступны в России / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A72s анонсирован в Европе / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Vivo X90s представят 26 июня / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Nokia G42 5G, Nokia G310 5G сертифицированы Bluetooth SIG / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Amazfit Pop 3S с 1.96” AMOLED-дисплеем и звонками через Bluetooth / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Vivo X90S и iQOO 11S замечены на официальных рендерах / MForum.ru
16.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi 12 с Helio G88 SoC и 50 Мп основной камерой / MForum.ru
15.06. [Новинки] Анонсы: Teclast T50 Pro – 11-дюймовый 2К-дисплей, Helio G99 & Android 13 за $180 / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G – Dimensity 6080 и 108 Мп камера / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Nothing Phone (2) представят 11 июля / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 VIP представлен официально / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 90 Lite с 90 Гц экраном и 108 Мп камерой / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Sony Xperia Pro-I II может получить два 1.0" сенсора / MForum.ru
08.06. [Новинки] Слухи: Tecno Pova Neo 3 получит Helio G85 SoC / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Teclast P26T – планшет с 10,1-дюймовым дисплеем на чипсете Allwinner A523 / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Unpacked состоится в последнюю неделю июня / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F54 представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N30 5G представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V70 с Dimensity 810 и быстрой зарядкой 66 Вт представлен официально / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V29 Lite со Snapdragon 695 и зарядкой 44 Вт / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетные смартфоны Nokia C110 и C300 представлены официально / MForum.ru