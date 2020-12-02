Анонсы: Amazfit представила новые смарт-часы - Pop Pro и GTS 2 mini

MForum.ru
02.12.2020,
Amazfit провела мероприятие в Китае, на котором были представлены два носимых устройства - Amazfit Pop Pro и Amazfit GTS 2 mini. Новинки представляют собой вариацию уже известных Amazfit Pop и Amazfit GTS 2 с некоторыми ключевыми отличиями, что позволяет Huami позиционировать их в немного других ценовых категориях.
Amazfit Pop Pro практически идентичен своему «непрофессиональному» собрату, который продается в Индии под названием Amazfit Bip U. В его активе 1,43-дюймовый квадратный ЖК-дисплей, Bluetooth 5, защита от влаги 5ATM (погружение до 50 метров), 60 спортивных режимов и т. Д. Емкость аккумулятора составляет 225 мАч, производитель обещает 9 дней работы без подзарядки. Отличие Amazfit Pop Pro - собственный GPS-модуль. Обычный Amazfit Pop полагался на GPS подключенного телефона, а это значит, что он не может должным образом отслеживать беговые и велосипедные тренировки, если телефона не было с вами. Относительно стандартной версии доплата составит 50 юаней: вместо 349 юаней – 399 юаней (60 долларов США). Продажи намечены на 10 декабря, когда Amazfit Pop Pro появится у крупных китайских розничных продавцов в черном, зеленом и розовом цветах.
Amazfit GTS 2 mini не содержит новых функций, его возможности аналогичны Amazfit GTS 2. Разница заключается в размере и емкости аккумулятора. Вместо 1,65-дюймового AMOLED теперь у Amazfit GTS 2 mini 1,55-дюймовый экран. Емкость элемента питания составляет 220 мАч, но с учетом меньшего размера экрана и меньшего энергопотребления GTS 2 mini сохранит показатели автономности в течение 7 дней интенсивного использования, 14 дней регулярного использования и 21 дня базового режима часов. Уменьшение размера экрана на 0,1 дюйма позволило Amazfit предлагать миниатюрные носимые устройства на 300 юаней дешевле, чем обычные устройства. Цена Amazfit GTS 2 mini – 699 юаней, а GTS 2 mini уже продается на сайте бренда в розовом, зеленом или черном цвете.
© Антон Печеровый,
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