CES 2020: Amazfit Bip S представлены официально

MForum.ru
08.01.2020,
Вышла обновленная версия смарт-часов Amazfit Bip S с поддержкой функции 24-часового мониторинга пульса. Причем относительно Amazfit Bip S размер сенсора увеличился в 3 раза, за счет чего должно вырасти качество его измерения.
Также новинка получила новый энергоэффективный GPS/ГЛОНАСС-чип от Sony. Трансфлективный цветной дисплей Amazfit Bip S имеет диагональ 1,28 дюйма при разрешении 176х176 точек. Для отображения данных можно использовать один из 40 циферблатов, на которых отображается не только время, но и данные физической активности. Для связи со смартфоном можно использовать Bluetooth 5.0. Кроме того, новинка поддерживает управление музыкой. Аккумулятора емкостью 190 мАч хватит на 40 дней автономной работы. Начало продаж намечено на февраль, цена составит $70. Выпускаться Amazfit Bip S будет в чёрном, оранжевом, розовом и белом цветах.
© Антон Печеровый,
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