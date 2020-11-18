Анонсы: Смарт-часы Zepp Z представлены официально

MForum.ru
18.11.2020,
Компания Huami (реальный производитель Xiaomi Mi Band и Amazfit) анонсировала умные часы Zepp Z с корпусом из титанового сплава. По словам производителя, обработка корпуса новинки делается в 5 раз дольше, чему часов стоящих в 4 раза дороже. Ремешки стандартные, 22 мм.
В активе Zepp Z присутствуют 1,9-дюймовй AMOLED-дисплей разрешением 454х454 точки и АКБ емкостью 340 мАч. Набор датчиков включает все датчики стандартные для устройств такого класса, а также датчик насыщения крови кислородом, пульсометр (работающий постоянно), геомагнитный датчик, гироскоп, барометр, акселерометр и датчик внешней освещенности. Также отметим встроенный микрофон и поддержку Amazon Alexa. Управление реализовано посредством трех кнопок, при этом верхняя служит для доступа к функциям контроля состояния здоровья, а колесико Classic Crown – для навигации по меню. Время работы от одной зарядки – до 15 дней в обычном режиме, в режиме «только часы» - до 30 дней. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0. В части ОС поддерживаются Android 5.0, iOS 10.0 и более новые версии операционных систем. Цена Zepp Z - $350.
© Антон Печеровый,
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