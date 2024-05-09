Контракты: ZTE модернизирует сеть Banglalink

MForum.ru
09.05.2024,
Китайские вендоры не спят. Они зарабатывают как внутри страны, так и за ее пределами.
Когда упоминается китайский телеком, обычно речь идет о компании Huawei. Но кроме этого успешного гиганта, считающегося частным бизнесом, в Китае есть и другие вендоры решений для операторов сетей сотовой связи. Государственная компания ZTE не первый год с переменным успехом продает свои решения для сетей сотовой связи не только в Китае, но и за его пределами.
Новость этой недели - подписано стратегическое соглашение ZTE и бангладешского оператора Banglalink о расширении сотрудничества с планами модернизации и улучшения сетевой инфраструктуры. Об этом сообщает Mobile World Live.
Banglalink не первый год сотрудничает с ZTE и вот уже 4 года подряд удерживает звание самой быстрой сети в Бангладеш по данным Ookla Speedtest Award.
В рамках новой договоренности оператор планирует удвоение сетевой инфраструктуры в Бангладеш, что должно создать основу для реализации концепции «смарт Бангладеш».
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теги: Бангладеш контракты развитие сетей ZTE Banglalink
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