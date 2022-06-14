Анонсы: Tecno Camon 19 Neo с 48 Мп камерой представлен официально

14.06.2022, MForum.ru

Tecno недавно подтвердила, что 14 июня проведет презентацию линейи Camon 19. Однако еще до мероприятия, компания анонсировала телефон Camon 19 Neo в Бангладеш. Это указывает на то, что на предстоящем мероприятии Tecno могут появиться другие устройства, такие как Camon 19 и Camon 19 Pro 5G.

В активе Tecno Camon 19 Neo присутствуют 6,8-дюймовый IPS-дисплей разрешением FullJHD+ с частотой обновления 90 Гц, чипсет MediaTek Helio G85, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD) и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В круглом вырезе экрана разместилась 32 Мп камера для сэлфи. Тыловая камера базируется на сенсоре разрешением 48 Мп, дополненном двумя вспомогательными. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце. Tecno Camon 19 Neo поставляется с предустановленной ОС Android, на которую наложен пользовательский интерфейс Tecno HiOS. Цена новинки на рынке Бангладеш составит $196. Данные о доступности в других странах пока не раскрываются.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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