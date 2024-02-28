Анонсы: Camon 30 Premier 5G с продвинутой камерой представлен официально

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Анонсы: Camon 30 Premier 5G с продвинутой камерой представлен официально

28.02.2024, MForum.ru

Tecno анонсировала смартфон Camon 30 Premier 5G. Новинка получила ряд интересных функций, включая новую систему визуализации Tecno PolarAce. Релиз Camon 30 Premier 5G ожидается во втором квартале этого года (апрель-июнь).

Анонсы: Camon 30 Premier 5G с продвинутой камерой представлен официально

Система Tecno PolarAce построена на ISP-чипе Sony, получившем название CXD5622GG. Он рассчитан на 4,6 терафлопс при FP16 (16-битная плавающая запятая). Это больше, чем может обеспечить сам чипсет телефона (Dimensity 8200 Ultra) и, по мнению производителя, это более эффективно.

Анонсы: Camon 30 Premier 5G с продвинутой камерой представлен официально

Эта вычислительная мощность используется для решения нескольких задач, которые обеспечивают полноценное шумоподавление с помощью искусственного интеллекта для HDR-видео (впервые в отрасли, по утверждению Tecno) и видео 4K Ultra Night Vision. Сообщается, что при обработке видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду данный ISP потребляет гораздо меньше энергии, чем другие ISP.

Он использует Universal Tone компании, решение на основе искусственного интеллекта для точного воспроизведения оттенков кожи. Режим «Портрет AIGC» позволит модифицировать портретные снимки, например, добавляя официальную одежду, выпускной наряд или даже свадебное платье. AI One Click Eraser интуитивно понятен и удаляет ненужные объекты со сцены одним касанием.

В Tecno Camon Premier 5G также будет использоваться датчик изображения Sony — 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890 (1/1,56 дюйма, размер пикселей 1,0 мкм) с OIS. Телефон также оснащен 70-миллиметровым перископом с 50 Мп сенсором, который поддерживает зум (до 60-кратного гибридного зума), портретные фотографии и даже макросъемку. Кроме того, имеется сверхширокоугольная камера разрешением 50 МП и четырехсветодиодная вспышка.

Анонсы: Camon 30 Premier 5G с продвинутой камерой представлен официально

На передней панели Camon 30 Premier 5G разместился 6,77-дюймовый OLED-дисплей разрешением 1264 x 2780 пикселей и пиковой яркостью 1400 нит. Дисплей будет представлять собой панель LTPO — первую нескладную панель Tecno, использующую эту технологию (она была представлена на Phantom V). Фронтальная селфи-камера также оснащена сенсором разрешением 50 МП и объективом с автофокусировкой.

Camon 30 Premier 5G получил металлическую среднюю рамку, обеспечивающую жесткость и ощущение премиальности. Одним из интересных дизайнов является «Action Dot» — дышащий свет на спине. Он будет светиться во время записи видео, а также служит индикатором зарядки и индикатором активации голосового помощника. В пресс-релизе также упоминается, что это еще и «инфракрасный датчик-индикатор», о функции которого мы узнаем позже.

Анонсы: Camon 30 Premier 5G с продвинутой камерой представлен официально

Camon 30 Premier 5G работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 70 Вт через порт USB-C. Дополнительные возможности подключения включают Wi-Fi, Bluetooth и даже ИК-передатчик и FM-радиоприемник. В телефоне также есть стереодинамики с Dolby Atmos, но нет разъема для наушников 3,5 мм.

Как упоминалось выше, Camon 30 Premier 5G оснащен процессором Dimensity 8200 Ultra, который «из коробки» работает под управлением Android 14. Чипсет работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти (+ до 12 ГБ виртуальной памяти) и хранилищем объемом до 512 ГБ.

Серия Tecno Camon 30 выйдет во втором квартале этого года, включая Premier и три другие модели.

Анонсы: Camon 30 Premier 5G с продвинутой камерой представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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