Анонсы: Смартфоны Tecno серии Camon 19 появились в России

20.07.2022, MForum.ru

Компания Tecno объявила о начале российских продаж смартфонов семейства Camon 19. В нашу страну приехали 3 модели серии, исключением стала 5G-версия Camon 19 Pro в силу низкой актуальности подключения к 5G для большинства абонентов.

Старшая модель Camon 19 Pro оснащена 6,8-дюймовым дисплеем разрешением 2460х1080 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Helio G96, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой (64 Мп основной, 50 Мп телефото, 2 Мп глубины), 32+0,8 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Ее цена составляет 19 990 рублей.

Базовая модель Tecno Camon 19 порадует покупателей 6,8-дюймовым дисплеем разрешением 2460х1080 точек, чипсетом MediaTek Helio G85, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой (64 Мп + 2 Мп + 0,08 Мп), 16 Мп фронтальной камерой и АКБ 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Ее ценник составляет 16 990 рублей.

В аналогичную сумму оценен и Tecno Camon 19 Neo, отличающийся конфигурацией камер. Эта новинка снабжена тыловой камерой с основным сенсором 48 Мп (с 2 Мп датчиком глубины сцены), но 32 Мп камерой на передней панели. Также отметим, что все новинки поддерживают NFC и снабжены дактилоскопическим сенсором на боковой грани.