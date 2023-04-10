Слухи: Ключевые спецификации Tecno Camon 20, Camon 20 Pro засветились в Google Play

MForum.ru
10.04.2023,
Ожидается, что серия Tecno Camon 20 довольно скоро дебютирует в качестве преемника прошлогодней линейки Camon 19. В новую линейку должны войти Camon 20 и Camon 20 Pro. Информация об этих смартфонах недавно появилась в Интернете, в частность в списке поддерживаемых устройств консоли Google Play.
Несмотря на одинаковость экранов, остальные характеристики могут отличаться. Во-первых, процессор, используемый в обычном Camon 20 обозначен как MediaTek MT6769V, скорее всего, это Helio G85. Примечательно, что прошлогодний Camon 19 базировался на нем же. Tecno Camon 20 Pro с номером модели TECNO-CK6n оснащен тем же процессором, что и вышеупомянутая модель. Таким образом, это может быть еще один бюджетный вариант.
© Антон Печеровый,
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