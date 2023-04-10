Слухи: Ключевые спецификации Tecno Camon 20, Camon 20 Pro засветились в Google Play

10.04.2023, MForum.ru

Ожидается, что серия Tecno Camon 20 довольно скоро дебютирует в качестве преемника прошлогодней линейки Camon 19. В новую линейку должны войти Camon 20 и Camon 20 Pro. Информация об этих смартфонах недавно появилась в Интернете, в частность в списке поддерживаемых устройств консоли Google Play.

Хотя в консоли Google Play перечислены только две модели, можно увидеть, что модель Pro имеет два варианта. Модельный номер первого TECNO-CK6n, а второго — TECNO-CK7n. Все новинки получили дисплей с круглым вырезом, разрешением 2400 x 1080 пикселей, плотностью пикселей 480 точек на дюйм. Также указано 8 ГБ ОЗУ и новейшее программное обеспечение Android 13.

Несмотря на одинаковость экранов, остальные характеристики могут отличаться. Во-первых, процессор, используемый в обычном Camon 20 обозначен как MediaTek MT6769V, скорее всего, это Helio G85. Примечательно, что прошлогодний Camon 19 базировался на нем же. Tecno Camon 20 Pro с номером модели TECNO-CK6n оснащен тем же процессором, что и вышеупомянутая модель. Таким образом, это может быть еще один бюджетный вариант.

Camon 20 Pro с номером модели TECNO-CK7n указан с процессором MediaTek MT6789, это не что иное, как Helio G99 SoC. Чип основан на 6-нм технологическом процессе и снабжен графическим процессором Arm Mali-G57 MC2. Остальных подробностей пока нет.