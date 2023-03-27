Слухи: Появилась информация о Tecno Camon 20 Premier 5G

MForum.ru
27.03.2023,
Tecno готовится к выпуску нового смартфона серии Camon, ориентированной на фотовозможности. Совсем недавно в сети появилось несколько изображений Tecno Camon 20 Premier 5G, а свежая утечка раскрыла ряд его характеристик.
Если верить сетевым источникам, Camon 20 Premier 5G получит кожаную заднюю панель, что придаст ему дополнительный премиальный вид. Новинка будет оснащаться 6,6-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Основой «железа» станет чипсет MediaTek Dimensity 1200, дополненный 8 ГБ ОЗУ (плюс еще 8 ГБ виртуальной ОЗУ) и до 512 ГБ памяти. Слота microSD не предусмотрено, Camon 20 Premier 5G будет предлагать только два слота для SIM-карт. ). В программной части Camon 20 Premier 5G получит оболочку HiOS 13 поверх Android 13.
В просочившимся списке спецификаций присутствуют сканер отпечатков пальцев на дисплее и двойные стереодинамики. В тоже время, по-видимому, Tecno Camon 20 Premier 5G лишится 3,5-мм аудиоразъема.
По данным источников, основная камера Tecno Camon 20 Premier 5G базируется на 108 МП сенсоре с OIS и лазерным автофокусом. Его дополняют 13 Мп сверхширокоугольная камера и макрокамера (ее разрешение не уточняется).
Источник утверждает, что Camon 20 Premier 5G будет доступен в двух цветовых вариантах — розовом/бордовом и черном по ожидаемой цене где-то в районе 25 000 индийских рупий (304 доллара США). Учитывая спецификации, цена выглядит довольно высокой, информации о сроках релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
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