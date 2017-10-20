Это интересно: Vivo объявила о планах на российский рынок

20.10.2017, MForum.ru

Китайский бренд Vivo, входящий в первую пятерку ведущих мировых производителей смартфонов и являющийся официальным спонсором двух ближайших чемпионатов мира по футболу, объявил о планах по выходу на 6 новых рынков. Уже в ближайшее время продукция Vivo появится Тайване, в Сингапуре и Гонконге, а также состоится европейский дебют.

В качестве точки для входа на европейский рынок выбрана Россия. Есть у производителя планы и на африканский рынок – смартфоны Vivo появятся в Марокко и Кении. В планах дальнейшей экспансии значатся Индия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Малайзия, Индонезия, Пакистан, Камбоджа и Бангладеш. На международном рынке компания Vivo собирается продвигать устройства, нацеленные на молодежную аудиторию, ориентированные на фотосъемку и музыкальные сервисы. В частности речь идет о Vivo V7+, оснащенном 24 Мп фронтальной камерой с поддержкой расширенного портретного режима, а также технологий Moonlight Glow и Face Beauty 7.0.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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