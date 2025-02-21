Анонсы: Vivo Y29 4G с АКБ 6500 мАч представлен в Бангладеш

21.02.2025, MForum.ru

5G-версия Vivo Y29 была анонсирована в последние дни 2024 года. Однако производитель решил выпустить и 4G-версию смартфона, которая дебютировала в Бангладеш. Напомню, в этой и ряде других стран нет сетей 5G, а значит 5G-модели там пока не актуальны.

Vivo Y29 4G сохраняет 6,68-дюймовый ЖК-дисплей разрешением 720p при частоте обновления 120 Гц. Для защиты экрана используется защитное стекло Schott, которое, по заявлению производителя, увеличивает устойчивость к падениям на 64% по сравнению с «защитным стеклом последнего поколения».

В целом Vivo Y29 4G активно рекламируется как прочное устройство. Смартфон получил сертификацию на устойчивость к падениям согласно американскому военному стандарту MIL-STD-810H. В части защиты от влаги и пыли речь идет о сертификации по классу IP64.

Основа аппаратной части Vivo Y29 4G – чипсет Qualcomm Snapdragon 685. В части объемов ОЗУ и встроенной памяти новинка получил версии 6/128, 8/128 и 8/256 Гб.

Программная составляющая Vivo Y29 4G – Android 15 c Funtouch OS 15 поверх него. Также заявляется, что смартфон «будет поддерживать плавный опыт работы до 50 месяцев». Видимо, речь идет о сроках поддержки в части программного обеспечения. Из прочего производитель упоминает некоторые функции ИИ для редактирования фотографий и улучшения качества приема беспроводных сетей. Также присутствует функция Circle to Search, которая была зарезервирована для премиум-устройств всего несколько месяцев назад.

На задней панели размещен большой островок камеры, содержащий основную камеру разрешением 50 МП, вспомогательную камеру 2 МП для эффекта боке, динамическую цветную подсветку, светодиодную вспышку и ИК-порт в правом верхнем углу. В вырезе экрана находится 8 Мп камера для сэлфи.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6500 мАч (в 5G-версии АКБ 5500 мАч) с поддержкой проводную зарядки 44 Вт. В тоже время у Vivo Y29 4G отсутствуют такие функции, как NFC, FM-радио, 3,5-мм аудиоразъем или какая-либо беспроводная зарядка.

Vivo Y29 4G доступен в двух цветах: коричневом Noble Brown и белом Elegant White. Стартовая цена в Бангладеш составляет 19 999 BDT (около 165 долларов США). Пользователи могут оформить предварительный заказ на телефон, внеся аванс в размере 1000 BDT, а оставшуюся сумму можно будет заплатить в день выхода на рынок, 24 февраля.