Развитие сетей: МегаФон в Воронежской области - новое телеком-оборудование появилось в 4-х городах

MForum.ru
14.08.2024,
Заявлены средние скорости 30 Мбит/с, которые теперь доступны жителям в районах с частной и с многоэтажной застройкой, в скверах и на производственных объектах, а также в учебных заведениях. Улучшения качества услуг могут заметить более 300 тысяч человек.
В частности, новое телеком-оборудование, работающее в нескольких частотных диапазонах, установлено в Воронеже, Бутурлиновке, Лисках и Семилуках.
Работы проведены в Воронеже в микрорайонах БАМ, Ростовский, Боровое, Отрожка, Песчаный Лог, Шилово. Изменения в качестве связи могут ощутить новоселы в ЖК «Облака», «Континент» и «Смарт-Квартал». Услуги улучшенного качества доступны в скверах имени Хользунова и Чкалова, Роще Сердца, Северном лесопарке. Инженеры оператора развернули новое покрытие в микрорайоне Сомово, где расположены детские лагеря.
В Бутурлиновке новое качество мобильного интернета могут оценить жители частных домов, расположенных по улицам Красносельская и Цветаева.
В городе Семилуки новые базовые станции обеспечат 4G-покрытие в районе улиц Транспортная-Дзержинского, а также вблизи памятника природы Ендовище. В Лисках уверенный сигнал мобильного интернета появился в районе улицы Фестивальная.
«Около 65% объема интернет-трафика в Воронежской области генерируют городские жители. Чтобы обеспечить комфортное пользование цифровыми сервисами, мы реализуем собственную программу развития телеком-инфраструктуры на территории региона. Для устранения “белых пятен” и увеличения скорости мобильного интернета наши специалисты запускают новые телеком-объекты и модернизируют оборудование там, где необходимо оперативно расширить покрытие или усилить 4G-сигнал», – отмечает директор МегаФона в Воронежской области Павел Фомин.
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теги: МегаФон развитие сетей Воронежская область
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