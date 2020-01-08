CES 2020: Amazfit T-Rex – смарт-часы для жесткой эксплуатации

MForum.ru
08.01.2020,
Портфолио бренда Amazfit пополнили защищенные от внешних воздействий смартчасы T-Rex.
Новинка соответствует военному стандарту MIL-STD-810G, допускает работу при температуре до -40 градусов Цельсия, а также устойчива к падениями и умеренным ударам. Естественно Amazfit T-Rex защищены и от влаги, причем подчеркивается устойчивость к соленой воде и щелочи.
В активе Amazfit T-Rex присутствуют 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 360x360 точек с функцией Always on Display с защитным стеклом Gorilla Glass 3 и защитным кольцом из полимеров, Bluetooth 5.0 LE, GPS/ГЛОНАСС и аккумулятор емкостью 390 мАч (до 20 дней автономной работы). Из программной части отметим 14 режимов тренировок, контроль фаз сна и пульса, а также все стандартные функции смарт-часов. Подключить Amazfit T-Rex можно к смартфонам с Android 5 и iOS 10.0 или более новыми ОС. Купить в Amazfit T-Rex в 5 вариантах цвета можно будет за $140. Продажи начнутся уже в текущем месяце.
© Антон Печеровый,
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