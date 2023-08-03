Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - ускорение мобильного интернета на 50%

MForum.ru
03.08.2023,
МТС объявляет об увеличении скорости мобильного интернета в среднем на 50% в населенных пунктах Волгоградской области. Для этого за полгода был проведен массовый рефарминг частот 2100 МГц в области, затронувший более 330 базовых станций.
Наиболее заметным стало ускорение сети в Волгограде, Волжском, Камышине и Фролово. Значительный прирост скоростей интернета замечен на территории Волго-Ахтубинской поймы. МТС, кроме того, отмечает рост зоны покрытия сети LTE.
За последние два года мы полностью заменили все оборудование на сети МТС, в начале года завершили первый этап рефарминга диапазона 1800 МГц, увеличив скорость мобильного интернета в 1,6 раза во всей области, а сейчас подвели итоги рефарминга диапазона 2100 МГц. В условиях, когда потребление интернет-трафика стремительно растет, рефарминг — наиболее эффективный способ модернизации мобильных сетей», - отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
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теги: МТС развитие сетей Волгоградская область рефарминг 2100МГц 1800МГц
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