Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - ускорение мобильного интернета на 50%

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - ускорение мобильного интернета на 50%

03.08.2023, MForum.ru

МТС объявляет об увеличении скорости мобильного интернета в среднем на 50% в населенных пунктах Волгоградской области. Для этого за полгода был проведен массовый рефарминг частот 2100 МГц в области, затронувший более 330 базовых станций.

 

 

Наиболее заметным стало ускорение сети в Волгограде, Волжском, Камышине и Фролово. Значительный прирост скоростей интернета замечен на территории Волго-Ахтубинской поймы. МТС, кроме того, отмечает рост зоны покрытия сети LTE.

За последние два года мы полностью заменили все оборудование на сети МТС, в начале года завершили первый этап рефарминга диапазона 1800 МГц, увеличив скорость мобильного интернета в 1,6 раза во всей области, а сейчас подвели итоги рефарминга диапазона 2100 МГц. В условиях, когда потребление интернет-трафика стремительно растет, рефарминг — наиболее эффективный способ модернизации мобильных сетей», - отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

пресс-релиз

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теги: МТС развитие сетей Волгоградская область рефарминг 2100МГц 1800МГц

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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