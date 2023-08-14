Тренды: Интерфейс Xiaomi для рынка Китая блокирует установку Telegram

14.08.2023, MForum.ru

Политическая ситуация в Китае такова, что многие некитайские сервисы и соцсети блокируются. Прежде всего, это касается американских, но также, как видим, и других, которые в Китае считают снижающими контроль Пекина над внутренним киберпространством. Telegram - в этом же списке «нежелательных» сетей и сервисов.

Появилась информация, согласно которой устройства с интерфейсом MIUI 13 начали выдавать пользователям сообщения «Сбой проверки безопасности Xiaomi» при попытках установить Telegram. Пока что речь идет о смартфонах, которые предназначены исключительно для китайского внутреннего рынка, а не об аппаратах с международной версией MIUI.

Для пользователей это, минимум, два повода задуматься.

Во-первых, практичный, о том, что некоторые смартфоны Xiaomi, которые попадают в Россию, предназначались для внутреннего рынка Китая, и потому их владельцы в теории могут столкнуться с соответствующими неприятностями «цензурного порядка».

Во-вторых, философский. О том, насколько велика роль вендора терминалов в современном мире. По сути, хотя мы с вами сполна платим за те девайсы, которые у вендоров покупаем, мы не становимся полноценными владельцами соответствующих устройств. Мы - лишь пользователи, а вендор, а с ним и государство, сохраняет над устройством значительную власть. Вплоть до того, что может блокировать или включать те или иные функции «вашего» устройства дистанционно, без вашего ведома и желания. Это касается практически любых устройств, подключенных к интернету. Вероятно, до «окирпичивания» любого устройства, если в какой-то момент это будет признано необходимым.

Устройства «сделано в России» не будут свободны от этого недочета. Только управление устройствами будет не в интересах правительства США или Китая, а в интересах российских властей.

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теги: тренды геополитика цензура Telegram

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