Развитие сетей: ВымпелКом отмечает рост пользования мобильным интернетом в парке "Краснодар"

MForum.ru
14.09.2023,
Данные операторской статистики показывают - с начала 2023 года по июль посетителями парка "Краснодар" было отправлено и принято на 40% больше данных, чем за тот же период прошлого года.
Трафик вырос с марта 2023 года, когда в парке открылся так называемый Японский сад. Росту объемов трафика также поспособствовал проведенный на сети рефаминг частот, который нарастил возможности сети LTE. По оценкам оператора, скорость мобильного доступа к интернету выросла в среднем на 24%. А вот голосовой трафик в парке сократился на 30%.
Ранее билайн построил новые BS в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике и в ряде других городов, станиц и поселков края.
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теги: ВымпелКом билайн развитие сетей Краснодар Краснодарский край
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