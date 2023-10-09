Развитие сетей: МТС о развитии в Брянской области - 4G/VoLTE в Отрадном, Латышах, Ляличах, Кулаги, Найтоповичах

09.10.2023, MForum.ru

МТС запустила в 5 населенных пунктах Брянской области голосовую связь VoLTE. По оценкам оператора, это улучшило качество передачи голоса, сделало соединения более стабильными, сократило время соединений до 2 с.

«Технология поддерживается большинством современных гаджетов, и все, что нужно сделать – бесплатно подключить услугу в приложении «Мой МТС» или в настройках телефона», — рассказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

Поддержка VoLTE запущена в Отрадном Брянского района, Латышах Жуковского района, Ляличах и селе Кулаги Суражского района, Найтоповичах Унечского района.

В Брянской области реализована поддержка голосовых вызовов через сети Wi-Fi (VoWiFi). По оценкам МТС, уже 70% жителей Брянской области пользуются технологией звонков через интернет. Звонки через VoLTE или VoWiFi тарифицируются как обычные вызовы.

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теги: МТС развитие сетей Брянская область VoLTE VoWiFi

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