Развитие сетей: ВымпелКом отмечает рост пользования мобильным интернетом в парке Дендрарий в Сочи

MForum.ru

Развитие сетей: ВымпелКом отмечает рост пользования мобильным интернетом в парке Дендрарий в Сочи

11.10.2023, MForum.ru

Оператор связывает такой рост мобильного трафика с тем, что в этом парке снимался фильм Чебурашка. Впрочем, рост по итогам 8 месяцев 2023 года составил всего 11% год к году - это, в общем-то, обычный прирост трафика по естественным причинам - рост разрешения экранов, рост проникновения смартфонов и все более активное пользование мобильным интернетом. А вот обычных звонков стало на 11% меньше.

 

 

Вымпелком активно развивает сеть в Краснодарском крае, в Сочи.

«Сочи – важная для нас территория. Здесь всегда много туристов, а значит, повышена нагрузка на сеть. В прошлом году мы модернизировали оборудование в Краснодарском крае, в результате по итогам 2022 года мобильный интернет ускорен на 24%. Парк «Дендрарий» был особенно популярен этим летом – за три месяца клиенты билайн «накачали» почти столько же гигабайт, как и за 5 месяцев до этого», - комментирует директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько.

Ранее билайн построил новые базовые станции в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике и других городах, станицах края.

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теги: ВымпелКом билайн развитие сетей Краснодарский край Сочи

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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