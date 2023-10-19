Анонсы: Представлен Honor X9b со 12 Гц 6,78-дюймовым OLED-дисплеем

MForum.ru
19.10.2023,
Без особых официальных заявлений филиал Honor в Саудовской Аравии разместил на своем веб-сайте новейшее предложение бренда среднего класса. Honor X9b является преемником выпущенного еще в январе Honor X9a и содержит множество обновлений.
Honor X9b получил изогнутый 6,78-дюймовый OLED-дисплей разрешением 1200x2652 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Внутри находится чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.
Тыловая камера представлена связкой основного сенсора разрешением 108 МП, сверхширокоугольного разрешением 5 МП и макрокамеры разрешением 2 МП. В роли фронтальной камеры выступает сенсор разрешением 16 Мп.
За автономность Honor X9b отвечает АКБ емкостью 5800 мАч, мощность быстрой зарядки – 35 Вт. В программной части речь идет об Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2. Купить новинку можно будет в3 цветах: оранжевом Sunrise Orange, черном Midnight Black и зеленом Emerald Green. Информация о цене и дате начала продаж пока не сообщается.
© Антон Печеровый,
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