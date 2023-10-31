Анонсы: Huawei Nova 11 SE с 90 Гц OLED-дисплеем и 108 Мп камерой представлен официально

MForum.ru
31.10.2023,
В ноябре или декабре в Китае ожидается анонсы серии смартфонов Nova 12. Однако пока эти устройства упоминаются только в слухах, портфолио производителя пополнил смартфон Nova 11 SE, ставший «последним дополнением серии Nova 11».
Huawei Nova 11 SE оснащен 6,67-дюймовым OLED-панель с круглым вырезом под фронтальную камеру. Разрешение дисплея Full HD+, частота обновления 90 Гц, поддерживаются 10-битные цвета и широкая цветовая гамма P3.
На задней панели Huawei Nova 11 SE размещена строенная камера, состоящая из 100-мегапиксельного основного сенсора с диафрагмой f/1,9, 8-мегапиксельнго сенсора со сверхширокоугольной оптикой и диафрагмой f/2,2, а также 2 Мп макрокамеры. Фронтальная камера одиночная, 32-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,45.
Внутри Nova 11 SE присутствует чипсет Snapdragon 680 и аккумулятор емкостью 4500 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 66 Вт. Смартфон оснащается 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ/512 ГБ встроенной памяти. В программной части речь идет о Harmony OS 4.
Из прочего отметим две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS и порт USB-C. Новинка снабжена боковым датчиком отпечатков пальцев. Размеры составляют 162,39 х 75,47 х 7,39 мм, вес около 186 граммов.
Huawei Nova 11 SE поставляется в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти за 1999 юаней (~ 275 долларов США) и 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти за 2199 юаней (~ 300 долларов США). Купить новинку можно в трех цветах: черном, белом и зеленом. Новинка уже доступна для предзаказа, начало отгрузок – 10 ноября.
© Антон Печеровый,
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