Слухи: Lava Agni 2S представят в ближайшие недели

16.11.2023, MForum.ru

Индийский бренд смартфонов Lava недавно произвел фурор на рынке, выпустив Lava Agni 2 5G. Устройство получило такой ошеломляющий отклик, что бренду было трудно удовлетворить спрос. Сообщается, что теперь компания запускает в Индии новое устройство под названием Lava Agni 2S.

Новое устройство будет иметь те же характеристики, что и Agni 2 5G, однако процессор будет другим. Также типстер Йогеш Брар сообщил в своем отчете, что Lava представит этот смартфон до конца этого года. Соответственно, можно ожидать официальные тизеры и иную информацию о новинке.

Напомню, Lava Agni 2 5G оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, HDR10+ и цветовой гаммой NTSC 105%. Устройство базируется на процессоре MediaTek Dimensity 7050 и работает под управлением Android 13. Его фоточасть включает в себя QUAD-камеру на задней панели с основным сенсором разрешением 50 Мп и 16 Мп фронтальную камеру. Также отметим поддержку сетей 5G, встроенный в экран дактилоскопический сенсор и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.