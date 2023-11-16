MForum.ru
16.11.2023,
Индийский бренд смартфонов Lava недавно произвел фурор на рынке, выпустив Lava Agni 2 5G. Устройство получило такой ошеломляющий отклик, что бренду было трудно удовлетворить спрос. Сообщается, что теперь компания запускает в Индии новое устройство под названием Lava Agni 2S.
Новое устройство будет иметь те же характеристики, что и Agni 2 5G, однако процессор будет другим. Также типстер Йогеш Брар сообщил в своем отчете, что Lava представит этот смартфон до конца этого года. Соответственно, можно ожидать официальные тизеры и иную информацию о новинке.
Напомню, Lava Agni 2 5G оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, HDR10+ и цветовой гаммой NTSC 105%. Устройство базируется на процессоре MediaTek Dimensity 7050 и работает под управлением Android 13. Его фоточасть включает в себя QUAD-камеру на задней панели с основным сенсором разрешением 50 Мп и 16 Мп фронтальную камеру. Также отметим поддержку сетей 5G, встроенный в экран дактилоскопический сенсор и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.05. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 2 с чипсетом Dimensity 7050 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Lava Agni 2 5G с MediaTek Dimensity 7050 / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lava Agni 2 5G / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Готовится анонс 5G-смартфона Lava Blaze / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Lava Agni 2S представят в ближайшие недели / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: В сети появились подробности о Redmi Note 13R Pro / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Meizu 21 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Vivo V30 со Snapdragon 7 Gen 3 замечен в Geekbench / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Teclast T60 – 12-дюймовый планшет за 899 юаней / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 5G замечен Geekbench / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch 3 на BlueOS представлены официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Запуск Red Magic 9 Pro запланирован на 23 ноября / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13C оценен в 115 евро / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Honor X50i+ с 512 Гб памяти и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен JioPhone Prima 4G с KaiOS и поддержкой VoLTE / MForum.ru
09.11. [Новинки] Это интересно: Oppo рассказала о будущих камерах своих устройств / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: В Индонезии появился Vivo Y27s со Snapdragon 680 / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A25 появился на рендерах / MForum.ru
07.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 13C / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Poco C65 – чипсет Helio G85 и 6.74-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A2 с Dimensity 6020, 50 Мп камерой и 512 Гб памяти / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Honor X50i+ со 108 Мп камерой представят 10 ноября / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Poco C65 представят 5 ноября / MForum.ru