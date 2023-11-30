Развитие сетей: МТС о развитии сети в Амурской области - село Кузнецово получило LTE

30.11.2023, MForum.ru

МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Кузнецово Магдагачинского района.

В этом пограничном селе всего 100 жителей, школа, библиотека, почта, магазин и фельдшерский пункт. Село основана в 1857 году забайкальскими казаками, прибывшими с реки Онон, и названо в честь купца-золотопромышленника, потомственного почетного гражданина Ефима Кузнецова. Населенный пункт находится в пограничной зоне, на противоположном берегу Амура на расстоянии около двух с половиной километров расположена ближайшая китайская деревня Чжэнци.

«МТС продолжает работу по улучшению качества связи в небольших населенных пунктах Амурской области по программе устранения цифрового неравенства. Только за последний месяц подключены шесть малонаселенных сел в Ивановском, Белогорском и Завитинском округах. Качественная связь для сельчан – это пропуск в мир современных интернет-сервисов и приложений для учебы, работы и развлечений», – рассказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Кроме того, скоростной мобильный интернет МТС стал доступен жителям сел Гуран Свободненского округа и Кувыкта Тындинского округа. Ранее в 2023 году МТС сообщала о модернизации сети в Свободном и его пригородах и в Шимановске, а также об обеспечении LTE-покрытием станции Поздеевка, подключении сел Солнечное, Павловка, Успеновка, Троицкое, Луговое и Камышенка.

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теги: развитие сетей МТС Амурская область

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