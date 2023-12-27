Анонсы: Nova 12 Ultra и 12 Pro представлены официально

MForum.ru
27.12.2023,
Как и было обещано, на мероприятии в Китае компания Huawei представила серию Nova 12. В линейке четыре смартфона — Nova 12, Nova 12 Lite, Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra.
Huawei Nova 12 Ultra построен на базе 6,76-дюймового LTPO OLED с частотой обновления экрана 1–120 Гц и разрешением 2776x1224 пикселей. Он поддерживает 1B цветов и широкую цветовую гамму P3. Дисплей защищен стеклом Kunlun.
Экран получил выемку в форме таблетки, где размещены два сенсора: сверхширокоугольный разрешением 60 Мп (угол обзора 100˚ и автофокусировка) и 8 Мп с 2-кратным оптическим зумом для портретной съемки.
Задняя панель nova 12 Ultra покрыта искусственной кожей с 3D-тиснением брендов Huawei и Nova. На задней крышке также расположен эллиптический островок для камеры со светодиодной вспышкой, лазерным датчиком фокусировки, основной камерой 50 Мп и сверхширокоугольной камерой 8 Мп. Основная камера получила физически изменяемую диафрагму F/1,4–4,0 с матрицей цветных фильтров RYYB, а сверхширокоугольная камера – угол обзора 112˚.
Nova 12 Ultra работает под управлением HarmonyOS 4. Объем встроенной памяти 512 Гб или 1 Тб. Модель процессора не упомянута, предположительно речь идет о Kirin 9000S. Кроме того, Nova 12 Ultra поддерживает спутниковые звонки и обмен сообщениями, обеспечиваемые двусторонней спутниковой системой обмена сообщениями Beidou. Емкость аккумулятора 4600 мАч, мощность быстрой зарядки через порт USB-C – до 100 Вт. Также Huawei nova 12 Ultra получила встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, NFC и стереодинамики.
Huawei Nova 12 Pro представляет собой Nova 12 Ultra с одним дополнительным вариантом цвета, большим весом (198 г против 201 г) и без задней части из искусственной кожи. Модель Pro также имеет меньший базовый объем памяти.
Huawei Nova 12 Ultra можно приобрести за 4699 / 5499 юаней ($660/$770) за версии 512 Гб и 1 Тб, соответственно. Nova 12 Pro c 256 или 512 Гб встроенной памяти можно приобрести за 3 999 / 4 399 юаней ($560/$615).Обе новинки уже доступны для предзаказа, начало отгрузок Nova 12 Pro – 5 января, Nova 12 Ultra – 12 января 2024 года.
© Антон Печеровый,
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