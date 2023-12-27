Анонсы: Nova 12 и Nova 12 Lite представлены официально

MForum.ru

Анонсы: Nova 12 и Nova 12 Lite представлены официально

27.12.2023, MForum.ru

Компания Huawei анонсировала Nova 12 Ultra и Nova 12 Pro с камерами с физической переменной апертурой и возможностью подключения к спутниковой связи. Одновременно китайский бренд представил более доступные модели Nova 12 и Nova 12 Lite.

Анонсы: Nova 12 и Nova 12 Lite представлены официально

Huawei Nova 12 оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2412 x 1084 пикселей, сканером отпечатков пальцев под ним и вырезом для сверхширокоугольной селфи-камеры разрешением 60 МП (угол обзора 100°). Экран поддерживает 1B цветов и имеет широкую цветовую гамму P3.

Анонсы: Nova 12 и Nova 12 Lite представлены официально

На задней панели находится эллиптический островок для камеры со светодиодной вспышкой, лазерным датчиком фокусировки, основной камерой 50 МП (с массивом цветных фильтров RYYB) и сверхширокоугольной камерой 8 МП (угол обзора 112˚).

Анонсы: Nova 12 и Nova 12 Lite представлены официально

Huawei Nova 12 «из коробки» работает под управлением HarmonyOS 4 и выпускается в двух вариантах встроенной памяти – 256 ГБ и 512 ГБ. Huawei не упомянула процессор Nova 12 на своем веб-сайте, по слухам речь идет о Kirin 830.

Анонсы: Nova 12 и Nova 12 Lite представлены официально

Прочие спецификации Huawei Nova 12 включают аккумулятор емкостью 4600 мАч с зарядкой 100 Вт, USB-C и NFC. Он также обладает способностью «бионического дыхания, жидкостного охлаждения, пульсирующей теплопроводности» (машинный перевод с китайского), которая, как рекламируется, улучшает рассеивание тепла в 60 раз.

Анонсы: Nova 12 и Nova 12 Lite представлены официально

По сравнению с Huawei Nova 12, Nova 12 Lite получил более тонкий профиль (6,88 мм против 6,98 мм), меньший вес (168 г против 191 г), меньшую батарею (4500 мАч против 4600 мАч) и более медленную зарядку (66 Вт против 100 Вт).

Анонсы: Nova 12 и Nova 12 Lite представлены официально

Nova 12 Lite базируется на процессоре Snapdragon 778G, а его тыловая камера хоть имеет аналогичное разрешение (50 Мп), лишена матрицы цветных фильтров RYYB. Также отличается дизайн задней панели.

Анонсы: Nova 12 и Nova 12 Lite представлены официально

Цветовая гамма и объемы встроенной памяти у Huawei Nova 12 и Nova 12 Lite одинаковы. Версии Nova 12 емкостью 256 ГБ и 512 ГБ оценены 2 999 юаней ($420) и 3 399 юаней ($475), соответственно. Nova 12 Lite с аналогичным объемом встроенной памяти стоят 2499 / 2799 юаней. Прием предварительных заказов уже начался, старт продаж – 5 января 2024 года.

Анонсы: Nova 12 и Nova 12 Lite представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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