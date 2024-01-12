Развитие сетей: МТС в Амурской области - улучшено покрытие в Тынде

MForum.ru
12.01.2024,
МТС сообщает, что обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом территорию музея Байкало-Амурской магистрали в городе Тында и прилегающие улицы - Спортивная и Красная Пресня.
Музей истории БАМа является вторым по величине музеем Амурской области, здесь хранятся редкие и уникальные экспонаты, посвященные грандиозной стройке прошлого столетия. В музее можно увидеть историю строительства и эксплуатацию Байкало-Амурской магистрали, жизнь и быт первых тындинцев. Особый интерес у посетителей вызывает экспозиционный зал «Бочка с улицы Диогенов», где представлен один из видов временного жилья – переоборудованная железнодорожная цистерна. Несколько таких бочек-домов, выкрашенные в красно-оранжевый цвет, в 70-е годы располагались в районе современной гостиницы «Юность» на улице, получившей в народе название «улица Диогенов» в честь древнегреческого философа Диогена, жившего в большой бочке.
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теги: МТС развитие сетей Амурская область
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