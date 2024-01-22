Развитие сетей: МТС в Московской области - за год более 111 тысяч домохозяйств подключены к гигабитному интернету

22.01.2024, MForum.ru

МТС сообщает, что за 2023 год подключила к сети фиксированного интернет-доступа более 111 тысяч домохозяйств в Московской области. В целом, доступ к сети фиксированного интернет-доступа МТС имеют более 5 млн квартир и частных домов.

В 2023 году МТС провела свыше 1,1 тысяч км волоконно-оптических линий связи по технологии GPON в более чем 111 тысяч домохозяйств в 450 домах.

Более половины домов, подключенных к гигабитному интернету МТС – новостройки. Оптические каналы связи подведены к квартирам в таких крупных столичных ЖК как «ЗИЛАРТ», «КутузовGRAD II» и «Level Причальный», а в области – в жилищных комплексах в Наро-Фоминске, Красноармейске и Люберцах, а также в коттеджных поселках в городских округах Мытищи, Дмитров, Истра.

Идет процесс замены медной сети на ВОЛС в знаковых с исторической точки зрения жилых зданиях, например, в "доходном доме Заварской" в Потаповском переулке или в "доме Брежнева".

«За прошедший год трафик домашнего интернета в Московском регионе вырос на 15%. Это связано с ростом количества используемых в квартирах интернет-девайсов – смартфонов, ноутбуков, умных телевизоров, колонок, устройств умного дома. Сегодня в московской семье в домашней Wi-Fi-сети регистрируется в среднем шесть интернет-устройств и их количество продолжит расти. Чтобы жители региона могли свободно пользоваться домашним интернетом, мы продолжаем улучшать сеть фиксированной связи. При этом мы учитываем потребности как жителей многоквартирных новостроек, так и давно построенных домов, коттеджных поселков и индивидуальных домохозяйств», — комментирует директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

МТС предоставляет в Московском регионе абонентам сети GPON скорости доступа до 1 Гбит/c при проводном подключении и до 500 Мбит/c - по сети Wi-Fi. Протяженность оптоволоконной сети оператора в столичном регионе превысила 49 тыс. км. К ней подключено более 94% домохозяйств в Москве и до 70% домохозяйств в области - цифры могут отличаться в различных населенных пунктах.

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теги: МТС развитие сетей Московская область фиксированный доступ

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