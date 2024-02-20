Искусственный интеллект: МТС запустила геоплатформу создания и обновления цифровых 3D-карт местности

MForum.ru
20.02.2024,
Это высокотехнологическое решение. За основу берут спутниковый снимок местности. С ним работает генеративный ИИ на основе нейронной сети. Формируется актуальный фрагмент цифровой карты, которая затем используется цифровой моделью радиопокрытия для выбора оптимальных позиций установки базовых станций, с учетом новой застройки, ландшафта и растительности и плотности расположения людей.
Ранее МТС закупала такие карты у внешних поставщиков. Специалисты компании визуально оценивали изменения в застройке и вносили их в цифровую модель. Это был трудоемкий и длительный процесс.
Созданная геоплатформа позволяет подавать на вход актуальные спутниковые снимки, далее все работы по визуальному анализу и трехмерной идентификации объектов выполняет сеть. Процесс ускорился на порядок - если специалист в области картографического ПО тратил на обработку изображения одного здания около 33 секунд, то у нейросети получение результата занимает 3-4 секунды. Нейросеть извлекает из снимков дополнительную информацию, например, по теням и видимым частям стен формируется 3D-модель объекта.
«Планирование новой сети или модернизация существующей начинается с тщательного расчёта радиопокрытия на основе цифровых карт местности, в которых учитывается рельеф, особенности застройки и места концентрации абонентов. Даже там, где сеть работает давно, эти параметры должны учитываться при анализе текущей и будущей потребности в покрытии и емкости сети. Чтобы повысить эффективность радиопланирования, мы на начальном этапе выбрали более 460 городов с численностью свыше 50 тысяч жителей, где геоданные требуют постоянного обновления и-за изменения городского ландшафта, транспортных потоков и миграции населения», - прокомментировал директор департамента сети радиодоступа МТС Алексей Маслянкин.
Переход МТС на постоянное обновление цифровых карт обещает рост точности радиопланирования оператора в масштабах России. А значит, может вырасти и качество услуг.
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теги: радиопланирование искусственный интеллект МТС
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