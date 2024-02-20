Регулирование: Операторы Индии просят регулятора пересмотреть нормы ограничений на уровень ЭМ-излучения в сторону их смягчения

MForum.ru

Регулирование: Операторы Индии просят регулятора пересмотреть нормы ограничений на уровень ЭМ-излучения в сторону их смягчения

20.02.2024, MForum.ru

Операторы указывают на то, что действующие в стране нормы на порядок более строгие, чем "международные нормы". Соответственно, предлагается их пересмотреть в пользу снижения. Просьба обращена к индийскому регулятору - TRAI. Об этом рассказывает Mobile World Live со ссылкой на The Hindu Business Line.

 

 

Чем еще операторы мотивируют свои потребности, кроме ссылок на другие страны?

Ассоциация операторов сотовой связи Индии отмечает, что слишком жесткие требования повышают стоимость развертывания 5G в Индии, негативно сказываются на качестве обслуживания, спектральной эффективности и топологии сети. Это все, конечно, справедливо.

Чтобы два раза не вставать, операторы обратились также к регулятору гражданской авиации с просьбой ослабить ограничения на развертывание 5G вокруг аэропортов.

Reliance Jio и Bharti Airtel инвестировали миллиарды в покупку частот 5G и в строительство сетей 5G в Индии. Vodafone Idea подотстал, но и этот оператор собирается запустить услуги 5G ближе к осени 2024 года.

Интересно, как отреагируют регуляторы Индии? Будут тянуть с решением, что для Индии - обычное дело, или дадут операторам, что они просят. (Лишь бы индийские селяне об этом не узнали и не начали жечь вышки).

Тема снижения ограничений на мощность излучения актуальна и для России. Не сомневаюсь, что после обычной для нашей страны "раскачки", какие-нибудь ученые что-нибудь наисследуют, проведут тесты на рыбках или мышках (они, конечно, не пострадают). С вероятностью близкой к 100% в заключении напишут, что-нибудь на тему "вредного воздействия не выявлено", что развяжет руки Минцифры, чтобы установить новые нормативы на допустимое ЭМ-излучение. Более льготные, что, конечно, облегчит жизнь российским операторам. Но все это, повторюсь, произойдет не мгновенно - время навертеть шапочек из фольги у радиофобов еще есть.

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теги: регулирование санитарные нормы излучения Индия

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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