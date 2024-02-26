Виртуализация: beeline cloud перешел на российскую платформу виртуализации BeeCloud Stack с помощью сервиса MIND Migrate

MForum.ru
26.02.2024,
Дочерняя структура ВымпелКом, beeline cloud в сотрудничестве с MIND Software и vStack успешно реализовали сервис миграции ИТ-инфраструктуры на российскую платформу виртуализации.
Платформа BeeCloud Stack была создана и запущена совместно beeline cloud и vStack. Она предназначена для построения виртуальной IT-инфраструктуры, размещенной в собственном ЦОД оператора.
Для beeline cloud было важно быстро перенести виртуальные машины с зарубежной платформы VMware на российскую платформу. Для этого было задействовано решение MIND Migrate компании MIND Software. Инструмент MIND Migrate интегрирован в платформу BeeCloud Stack. Он может работать как в режиме с доступом к интернет, так и в закрытом контуре. Сервисом MIND Migrate можно пользоваться самостоятельно или по модели managed, с поддержкой экспертов beeline cloud.
Теперь, когда перенос виртуальных машин с VMware на Beecloud Stack отработан в "боевых условиях", на себе, beeline cloud готова предлагать ее рынку.
Александр Михалюк, директор по продуктам beeline cloud:
«Сотрудничество с vStack и MIND Software стало для нас очередным шагом по запуску отечественных облачных продуктов. Сервис миграции значительно упрощает переход на отечественную платформу виртуализации с зарубежных решений. Для нас, как сервис-провайдера, важно предоставить не только качественный продукт, но и обеспечить полный сервисный цикл, включая консультации по переезду в облако и поддержку миграции».
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теги: облачные услуги beeline cloud билайн Вымпелком VMware vStack MIND Software BeeCloud Stack
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