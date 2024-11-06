Виртуализация: Dialog Axiata развернула виртуальный контроллер базовой станции Ericsson (vBSC)

06.11.2024, MForum.ru

Как ожидается, это открывает не только возможность снижения полной стоимости владения для оператора, снижая необходимые капитальные и операционные затраты, но также дает потенциал улучшения клиентского опыта. В частности, повышается гибкость и масштабируемость сети. Можно рассчитывать на экономию электроэнергии и пространства по сравнению с аппаратным подходом.

vBSC – программно-реализованный физический контроллер.

Ericsson заявляет, что Dialog Axiata, Шри Ланка, – первый клиент компании, который развернул vBSC.

Среди прочего, vBSC, это возможность для операторов внедрить виртуализацию «для продления сроков службы критически важных коммуникаций в сети GSM».

По материалам Mobile World Live.

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теги: виртуализация vBSC

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