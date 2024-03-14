Микроэлектроника: Великобритания добавит 35 млн фунтов стерлингов на исследования ЕС в области полупроводников

MForum.ru
14.03.2024,
Как сообщает MobileWorldLive, правительство Великобритании присоединилось к исследовательскому проекту ЕС в области полупроводников, выделив 35 млн фунтов стерлингов ($44,9 млн) на финансирование разработки полупроводников. Суммарный объем проекта - $1,4 млрд долларов США (Е1,3 млрд).
Первоначально Министерством науки, инноваций и технологий будет выделено 5 млн фунтов стерлингов. Остальные 30 млн фунтов будут предоставлены в период с 2025 по 2027 год. Заявки на первый этап финансирования принимаются до 14 мая.
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теги: микроэлектроника господдержка Великобритания зарубежные новости
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