Микроэлектроника: Великобритания добавит 35 млн фунтов стерлингов на исследования ЕС в области полупроводников

14.03.2024, MForum.ru

Как сообщает MobileWorldLive, правительство Великобритании присоединилось к исследовательскому проекту ЕС в области полупроводников, выделив 35 млн фунтов стерлингов ($44,9 млн) на финансирование разработки полупроводников. Суммарный объем проекта - $1,4 млрд долларов США (Е1,3 млрд).

Первоначально Министерством науки, инноваций и технологий будет выделено 5 млн фунтов стерлингов. Остальные 30 млн фунтов будут предоставлены в период с 2025 по 2027 год. Заявки на первый этап финансирования принимаются до 14 мая.

--

За новостями микроэлектроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro.

теги: микроэлектроника господдержка Великобритания зарубежные новости

--